Як такими дівчатами не пишатися!

Минулого тижня у французькому Реймсі визначилися лауреати чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні серед осіб з порушеннями розумового і фізичного розвитку. І вже після першого змагального дня, четверга, 22 лютого, прихильники «королеви спорту» з Тернопільщини мали нагоду від душі привітати свою землячку, майстра спорту міжнародного класу Ольгу Зазуляк.

Досвідчена спортсменка стала однією з трьох наших співвітчизників, яким вистачило майстерності піднятися на п’єдестал пошани. У секторі для потрійного стрибка підопічна заслуженого тренера України Івана Салука у третій спробі приземлилася на позначці 10 метрів 23 сантиметри, що дозволило їй завоювати бронзову медаль.

Однак на цьому переможні виступи наших землячок не завершилися. Інша тернопільська спортсменка, теж майстер спорту міжнародного класу Руслана Муравська спромоглася не тільки підтримати Ольгу Зазуляк, а й перевершити її за здобутками на цьому планетарному форумі. У секторі для стрибків у висоту підопічній заслуженого тренера України Михайла Васірука не було рівних зі стрибком на 165 сантиметрів.

А своє друге «золото» Руслана завоювала у складі естафетного квартету жінок 4 по 400 метрів. І на цьому навіть не подумала зупинятися, ставши ще й срібною призеркою змагань у бігу на 60 метрів із бар’єрами.

Нарешті, дві тернопільські красуні Руслана Муравська та Ольга Зазуляк доклали спільних зусиль до загального успіху в іншій естафеті — 4 по 200 метрів. Разом з іншими нашими співвітчизницями фінішували у вирішальному фінальному забігу другими.

Тож Руслана Муравська повернулася додому із двома золотими і двома срібними медалями, Ольга Зазуляк — із «сріблом» і «бронзою».

На фото: стрибок виконує Руслана МУРАВСЬКА.

Фото із соціальних мереж