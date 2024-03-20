Скільки касових апаратів використовують на Тернопільщині

Станом на початок березня на території Тернопільської області платники податків зареєстрували 16438 реєстраторів розрахункових операцій. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Зокрема, зареєстровано 4496 класичних касових апаратів у 3186-ти суб’єктів господарювання, з яких 415 юридичних осіб та 2771 фізична особа. У січні-лютому цього року платники податків зареєстрували 130 РРО та скасували 164.

Більшість представників бізнесу для роботи обирає зручні програмні РРО. Так, на території області станом на початок березня їх зареєстровано 11942 у 8680 суб’єктів господарювання. У тому числі ПРРО юридичних осіб — 235, ПРРО фізичних осіб — 8445. У січні-лютому платники податків зареєстрували 727 ПРРО та скасували 373.

Принагідно податківці нагадали, що згідно із Законом України за номером 1017-ІХ від першого грудня 2020 року, застосування РРО чи ПРРО при готівкових розрахунках із покупцями стало обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання, крім платників єдиного податку першої групи, з першого січня 2022 року. А згідно із Законом України за номером 3219 від 30 червня 2023 року з першого жовтня 2023 року відновлено застосування штрафних санкцій за порушення представниками бізнесу використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО).

Тому податківці Просять представників бізнесу бути відповідальними перед державою та покупцями товарів/користувачами послуг, проводити всі готівкові розрахунки через РРО/ПРРО та видавати фіскальний чек.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області