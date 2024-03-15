Корисні спаринги

Незабаром у Вінниці відбудеться юніорський чемпіонат України з боку. Готуючись до нього, вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту провели в палаці спорту «Текстильник» матчеву зустріч з прихильниками шкіряної рукавички Чемерівців сусідньої Хмельницької області.

Як розповів виконувач обов’язків директора нашого навчального спортивного закладу Анатолій Яцина, наставники тернопільських боксерів переконані, що ці спаринги, без сумніву, допомогли їхнім підопічним набратися необхідного досвіду, активно попрацювати над помилками, які ще необхідно усунути.

Усіх учасників товариських поєдинків нагородили медалями і грамотами.

Фото організаторів