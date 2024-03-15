Оскарження рішення про відповідність чи невідповідність платника податку критеріям ризиковості

Відповідно до пункту 3 Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11 грудня 2019 року за номером 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», скарга подається платником ПДВ протягом десяти робочих днів, що настають за днем прийняття рішення комісією регіонального рівня. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 5 цього порядку розгляду скарги вона подається платником податку в електронній формі засобами електронного зв’язку з дотриманням вимог Податкового кодексу України (ПКУ), законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» і реєструється ДПС у день її надходження (додатки 1—3).

Пунктом 6 порядку розгляду скарги визначено, що ДПС постійно розміщує на своєму офіційному вебсайті відомості щодо засобів електронного зв’язку, якими може подаватися скарга.

Скарга підписується та подається особисто платником податку або його уповноваженим представником. Якщо вона підписується та подається уповноваженим представником платника податку, до неї додається належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства (пункт 9 порядку).

Відповідно ж до пункту 10 скарга повинна містити дані про:

найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, який подає скаргу;

індивідуальний податковий номер платника податку;

податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контрольному органу і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);

номер та дату оскаржуваного рішення комісії регіонального рівня;

інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням комісії регіонального рівня;

відомості про оскарження рішення комісії регіонального рівня в судовому порядку;

вимоги платника податку, який подає скаргу.

При поданні скарги на рішення комісії регіонального рівня платник податку має право додати до скарги про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку — інформацію та копії документів, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Рішення комісії центрального рівня не підлягає адміністративному оскарженню та може бути оскаржено в судовому порядку у строки, визначені статтею 56 ПКУ (пункт 17 Порядку).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області