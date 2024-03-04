Особливості оподаткування ПДВ операцій за ставкою 7 відсотків

Державна податкова служба України листом від 28 лютого 2024 року за номером 5398/7/99-00-21-03-02-07 проінформувала про особливості оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) операцій, які оподатковуються за ставкою 7 відсотків, зокрема, операцій із постачання лікарських засобів та медичних виробів, застосування податкових пільг при здійснені таких операцій, складання податкових накладних та відображення зазначених операцій у податковій звітності з ПДВ. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підпунктом «в» пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України (ПКУ) ставка ПДВ у розмірі 7 відсотків встановлена для операцій із:

— постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні;

— постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

— постачання послуг із показу (проведення) театральних, оперних, балетних, музичних, концертних, хореографічних, лялькових, циркових, звукових, світлових та інших вистав, постановок, виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп, акторів та артистів (виконавців), кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів;

— постачання послуг із показу оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проектів, проведення екскурсій для груп та окремих відвідувачів у музеях, зоопарках та заповідниках, відвідування їх територій та об’єктів відвідувачами;

— постачання послуг із розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення і публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб із порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху;

— постачання послуг із тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщування (клас 55.10 група 55 КВЕД ДК 009:2010);

— реалізації квитків на спортивні заходи всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Більш детально щодо оподаткування/звільнення від оподаткування ПДВ операцій із постачання лікарських засобів та медичних виробів, складання податкових накладних, відображення у податковій звітності з ПДВ — у листі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/78794.html.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області