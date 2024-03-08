ПДВ від суб’єктів підприємництва Тернопільщини

Упродовж січня-лютого цього року суб’єкти підприємництва Тернопільщини сплатили до державного бюджету 409,1 мільйона гривень податку на додану вартість. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Це на 117,3 мільйона або на 40 відсотків більше, ніж за січень-лютий 2023 року. До слова, на території Тернопільщини наразі зареєстровано майже три тисячі платників ПДВ.

Головне управління ДПС у Тернопільській області висловлює вдячність усім платникам, які впродовж непростого для всієї країни, й бізнесу зокрема, періоду вчасно та в повному обсязі сплачують податки та збори.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області