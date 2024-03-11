Перші у житті перемоги

Близько шести десятків вихованців Тернопільської ОДЮСШ 2011—2012-го та 2013 року народження і молодших наприкінці минулого тижня взяли участь у відкритій першості навчального спортивного закладу з легкої атлетики у приміщенні. Змагання відбулися у спортивному манежі Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

Помірятися силами з господарями приїхали також юні прихильники «королеви спорту» із груп початкової підготовки Зборівської і Кременецької дитячо-юнацьких спортивних шкіл та ОДЮСШ із літніх видів спорту. У своїх дисциплінах вони продемонстрували перші навички у спринті на 30 метрів, стрибках у довжину, штовханні ядра і метанні спису.

У спринті і стрибках у довжину переможцями у своїх вікових групах серед дівчат стали Каміла Луців і Софія Кулеба. Аналогічного ж успіху серед юнаків домігся Дмитро Бучко. У бігу на 30 метрів також не було рівних Владу Мельничуку, у стрибках у довжину — Віталієві Нестеруку.

Змагання зі штовхання ядра запам’ятаються першими у житті перемогами Василині Коцюрубі та Аліні Цвігун, Ярославові Чайківському і Миколі Борсуку. А в метанні спису найкращою стала Ангеліна Салій.

На фото: під час нагородження наймолодших лауреатів.

Фото організаторів