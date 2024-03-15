За успіхами проблем не приховати

Нещодавно відбулося чергове засідання виконавчого комітету Федерації легкої атлетики Тернопільської області. Під час нього присутні передусім обговорили підсумки виступів майстрів «королеви спорту» краю під час уже цьогорічних чемпіонатів і кубків України.

Лише у нинішньому зимовому періоді участь у них узяли 48 спортсменів, серед яких понад три десятки юнаків з дівчатами, десять юніорів і шість дорослих. Гуртом їм удалося завоювати вісімнадцять медалей тієї чи іншої проби. Найкраще виступили вихованці Тернопільської ОДЮСШ 2009—2010 років народження, які вибороли у загальнокомандному заліку п’яте місце. Дев’ятими стали юніори. А на зимовому чемпіонаті України метальники опинилися на підсумковій дев’ятій позиції.

Втім, окрім здобутків, без сумніву, не можна не згадати і про назрілі проблеми. Найбільша їх кількість — із дорослими атлетами. Через недостатнє фінансування спортивної галузі лише останніми роками були змушені розпрощатися з Тернопільщиною такі відомі бігуни, як майстер спорту міжнародного класу Наталія Стребкова, майстри спорту Іван Стребков та Оксана Долинчук. А перспективна молода легкоатлетка Христина Федущак невдовзі теж буде змушена переїхати до сусідньої Львівської області.

Що там казати, коли з нового року відділення легкої атлетики закрили навіть в обласній ШВСМ, завдяки якій тернопільські спортсмени мали хоча би якусь фінансову підтримку. І це попри самовіддану працю тренерів, які навіть за таких несприятливих умов продовжують готувати перспективних легкоатлетів, здатних завойовувати призові місця під час всеукраїнських змагань. Як наслідок, на проведений на початку третьої декади лютого розіграш Кубка України у приміщенні у Львові наші спортсмени із тренерами змушені були відправитися за власний рахунок…

З усього сказаного неодмінно випливає необхідність створення дорослої збірної області, яка би забезпечувалася щомісячним фінансуванням для підготовки та участі у змаганнях.

Під час згаданого засідання виконавчого комітету Федерації легкої атлетики Тернопільської області присутні також обговорили стан підготовки до участі у всеукраїнських змаганнях у весняно-літній період.

На фото: під час вирішального забігу Кубка України у приміщенні на 3000 метрів. На передньому плані — срібна призерка змагань Ольга ПРАВЕЦЬКА.

Фото із соціальних мереж