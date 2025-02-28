Вчилися гасити пожежу

Скалатська громада — за безпеку людей

Сучасне життя бурхливе, ризиковане і непередбачуване — тим паче в умовах повномасштабної війни, котру розгорнула проти нашої країни російська федерація. Тому питання збереження життя і здоров’я кожного з нас, базового володіння навичками поводження у надзвичайних ситуаціях, надання домедичної допомоги тощо набувають особливої, подеколи критичної ваги.

Добре розуміють це і в Скалатській громаді, де нещодавно відбулося навчальне заняття з питань підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, пожежної безпеки, проведення з мешканцями району інформаційно-просвітницької роботи з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності. Провів заняття Володимир Андрунько — заступник начальника навчально-методичного центру цивільного захисту і безпеки життєдіяльності Тернопільської області.

«На запрошення Скалатської міської ради проведено навчання з питань пожежної безпеки з посадовими особами органів виконавчої влади, зокрема старостинських округів, а також із працівниками відділу культури. Під час заняття до працівників доведені основні вимоги з питань забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ. Розглянули питання відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки, а також правила користування первинними засобами пожежогасіння: ознайомилися з їхніми видами, порядком застосування. Також обговорили важливий аспект — облаштування консультаційних пунктів для інформування населення щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій та в особливий період», — зазначив чоловік.

«Люди повинні самостійно вивчати способи захисту»

Розуміємо, що Тернопільська область — тилова, і прямих загроз воєнного характеру в нас не дуже багато, але надзвичайні ситуації техногенного характеру трапляються завжди. Зокрема і пожежі, які виникають заледве не щодня. Мета органів виконавчої влади — навчити непрацююче населення, яке проживає в старостинських округах, як діяти в тих чи інших надзвичайних ситуаціях. Люди повинні вміти і знати, як надати домедичну допомогу, як діяти у випадку хімічної небезпеки, в умовах тих чи інших потенційних загроз. Як пояснив пан Андрунько, дуже важливо розуміти, які є підприємства на території громади, в чому специфіка їхньої роботи — якщо на якомусь небезпечному підприємстві виникає надзвичайна ситуація, люди повинні знати, як діяти, як вберегти себе і своє здоров’я.

Особливою категорією населення, яке фактично неохоплене плановими навчальними заходами з питань цивільного захисту і безпеки життєдіяльності, що проводяться на підприємствах, у навчальних закладах тощо, є непрацюючі люди — пенсіонери, престарілі, одинокі. Саме для них при органах місцевого самоврядування (міських, селищних радах, старостатах) створюються консультаційні пункти, облаштовані необхідними матеріалами, навчальною літературою. Особи, які відповідають за ці консультаційні пункти, проходять спеціальне навчання, щоб вони розуміли, як довести людям ту чи іншу інформацію.

«Наприклад, у сучасних реаліях дуже важливо знати, де розташовані найближче укриття, джерело питної води, як, при потребі, надати собі чи комусь першу допомогу. Основна вимога — люди повинні самостійно вивчати способи захисту, — наголосив Володимир Андрунько. — Щодо укриттів, то сьогодні це питання є дуже гострим, нагальним. Всі захисні споруди в нашій області щоквартально перевіряють і їх утримують у належному стані».

Теоретична частина навчального заняття з питань пожежної безпеки в Скалатській міськраді була б неповною без практичного компоненту. Засвоєну інформацію учасники заняття змогли перевірити: кожен міг потренуватись у застосуванні порошкового і вуглекислотного вогнегасників, порівняти особливості їхнього використання та впоратися з невеличким імпровізованим вогнищем, розпаленим надворі. Отож, можна сказати, навчання відбулося успішно і результативно — а головне, що люди зрозуміли: боятися надзвичайних ситуацій не варто, потрібно бути до них готовими і вміти зарадити собі та допомогти іншим.

Богдана КАПЕЛЮХ, студентка ТНПУ.

На фото Василя БУРМИ: Володимир АНДРУНЬКО проводить навчальне заняття з основ пожежної безпеки для посадовців та працівників Скалатської громади.