Збагатилися змагальним досвідом

Протягом трьох днів у Західноукраїнському національному університеті тривали баталії традиційного дев’ятого Всеукраїнського турніру з волейболу серед жінок пам’яті колишнього ректора, віцепрезидента Федерації волейболу України, голови місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області Сергія Юрія. Коли чесно, прихильники гри над сіткою вже скучили за своїми улюбленицями.

Під час церемонії урочистого відкриття прихильників гри над сіткою привітали ректор вишу Оксана Десятнюк, голова обласного осередку Федерації волейболу України Олександр Богомол і перший заступник голови місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко.

Суперечка чотирьох колективів, які сперечалися за нагороди, завершилася перемогою одеської «Балти», діями якої нині керує колишній головний тренер тернопільської «Галичанки-ЗУНУ» Андрій Романович. Другим став вінницький «Добродій», третьою — рівненська «Регіна». А молодим волейболісткам «Галичанки-ЗУНУ» турнір, без сумніву, допоміг здобути такий необхідний змагальний досвід.

Учасниць баталій нагородили пам’ятними подарунками від організаторів і місцевого осередку НОК України в Тернопільській області.

На фото: під час турніру.

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