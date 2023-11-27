Гідно постояли за честь рідної громади!

Наприкінці минулого тижня в Києві відбулися Всеукраїнські змагання серед міських територіальних громад. Їх організаторами стали фізкультурно-спортивне товариство «Колос», міністерство молоді та спорту, Національний олімпійський комітет України та Всеукраїнська асоціація об’єднаних територіальних громад України.

Честь нашого краю захищали фізкультурники Зборівської ТГ Тернопільського району. Вони продемонстрували свою майстерність у турнірах із футзалу, настільного тенісу, шахів, шашок, дартсу і гирьового спорту.

Найкраще з наших земляків виступили прихильники шкіряного м’яча. Колектив, за який виступали Ігор Світлик, Ігор Козовик, Станіслав Павлович, В’ячеслав Надозірний, Роман Паньків, Дмитро Багрій, Петро Яцунда і Роман Бардокін, хоч і розпочав груповий турнір із поразки від сильної команди Миколаївської ТГ на Львівщині (2:5), у двох наступних зустрічах зумів переконливо довести, що він теж заслуговує на вихід до стадії плей-оф. Друге місце йому забезпечили більш ніж переконлива наступна звитяга над командою з Дніпропетровської області (9:1) і виграш у завершальному матчі групового турніру над футзалістами із Запорізької області — 3:1.

Надзвичайно напруженими були і два матчі за олімпійською системою, в яких не було права на поразку. Якщо у півфіналі з непростими суперниками із Вараської ТГ Рівненської області команді на чолі з її лідером Романом Бардокіним усе ж удалося схилити шальки терезів на свій бік (2:1), то поєдинок за «золото» з командою Покровської ТГ на Донеччині, на жаль, склався не на користь наших земляків — 0:4.

Удостоєних відзнак за завойоване друге місце футзалістів не менш гідно підтримав і прихильник інтелектуальних ігор Володимир Горин, який у збірній Зборівської ТГ представляв село Кальне. У турнірі шахістів досвідчений ветеран заслужено завоював третє місце.

Не осоромилися наші земляки і в інших видах. За підсумками турнірів із дартсу, скажімо, п’ятими у командних змаганнях стали Любов Бардокіна і Святослав Наконечний. А знаний у нашому краї гирьовик Ярослав Фотенюк, зафіксувавши снаряд 205 разів, посів у підсумковому протоколі сьому позицію. Натомість до десяток найкращих не вдалося потрапити лише прихильникам малої ракетки Михайлові Наконечному і Любові Худик, а також шашкістці Марії Беньо.

У загальнокомандному заліку фізкультурники Зборівської ТГ, записавши до свого активу 31 очко, фінішували дев’ятими. А переможницею всеукраїнських змагань стала вже згадана Вараська ТГ Рівненської області. Другу суму балів набрала Жмеринська ТГ Вінницької, третю — Сновська ТГ Чернігівської областей.

Тернопільська територіальна організація ВФСТ «Колос» щиро вдячна голові Зборівської ТГ Руслану Максиміву за допомогу в організації та участь фізкультурників громади у всеукраїнських змаганнях. І, звісно, всі разом вдячні воїнам Збройних сил України за можливість брати участь у стартах.

На фото: лідер зборівських футзалістів Роман БАРДОКІН разом із партнерами по команді після церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж