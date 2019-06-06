Львівські звитяги

Із нагоди Міжнародного дня захисту дітей у Львові відбулися всеукраїнські змагання з кікбоксингу. Крім господарів, свою майстерність на рингу і татамі продемонстрували юнаки та юніори з Рівненської, Волинської, Тернопільської, Запорізької і Харківської областей.

Атлети з’ясували стосунки в розділах фул-контакт, лоу-кік і лайт-кікбоксинг. Наші земляки, які захищали честь Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту і спортклубу «Тернопіль», виступили успішно. Відразу двох медалей удостоївся Олександр Мітюрьов. У своїй ваговій категорії йому не було рівних у боях із повним контактом. А в розділі лоу-кік виборов «бронзу».

Натомість в останньому в своїх вагових категоріях перемогли всіх суперників Роман Воробець, Олександр Папірник і Віталій Гриневич. А Максим Семенюк і Денис Снітовський посіли другі місця.

Тернопільські кікбоксери тренуються під керівництвом Сергія Колесника, Ігоря Кріля, Володимира Чулика і Сергія Ганця. Про поїздку ж спортсменів на всеукраїнські змагання потурбувалися спортклуб «Тернопіль» і їхні батьки.

На фото: Олександр МІТЮРЬОВ після церемонії нагородження.

Фото з архіву навчального закладу