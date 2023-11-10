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Якщо зміна не закрилася попри автоматично налаштований режим закриття ПРРО…

10.11.202310.11.2023Автор Богдан Дікальчук
Якщо зміна не закрилася попри автоматично налаштований режим закриття ПРРО…

Керівництво користувача програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО) для версій Android, iOS, Windows, що розміщене у банері «Програмні РРО» на вебпорталі ДПС (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/kerivnitstvo-koristuvacha), містить детальну інформацію про налаштування режиму автоматичного закриття зміни у підрозділі «Автозакриття зміни» розділу «Налаштування ПЗ ПРРО». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Автоматичне закриття зміни на ПРРО виконується тільки для ПРРО, на якому відкрита зміна авторизованим користувачем, та лише за умови, що ПРРО знаходиться в активному стані, тобто програмне забезпечення ПРРО не повинно бути закритим.

За вказаних умов та за наявності відповідного налаштування на ПРРО відбувається автоматичне закриття зміни.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області