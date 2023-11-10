Якщо зміна не закрилася попри автоматично налаштований режим закриття ПРРО…

Керівництво користувача програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО) для версій Android, iOS, Windows, що розміщене у банері «Програмні РРО» на вебпорталі ДПС (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/kerivnitstvo-koristuvacha), містить детальну інформацію про налаштування режиму автоматичного закриття зміни у підрозділі «Автозакриття зміни» розділу «Налаштування ПЗ ПРРО». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Автоматичне закриття зміни на ПРРО виконується тільки для ПРРО, на якому відкрита зміна авторизованим користувачем, та лише за умови, що ПРРО знаходиться в активному стані, тобто програмне забезпечення ПРРО не повинно бути закритим.

За вказаних умов та за наявності відповідного налаштування на ПРРО відбувається автоматичне закриття зміни.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області