Немає меж для вдосконалення

Минулої суботи, 16 грудня, у спортивному комплексі Львівського державного університету фізичної культури вже всьоме відбулися змагання зі штовхання ядра пам’яті Михайла Микіча. Свою майстерність продемонстрували юнаки і дівчата двох вікових груп, юніори з юніорками, молодь віком до 23-х років і дорослі.

Участь у змаганнях узяли і спортсмени двох обласних ДЮСШ із Файного міста — освітянської та з літніх видів спорту. Серед їх вихованців насамперед не можна не відзначити перемоги двох наших дівчат, які встановили рекорди цих стартів у своїх вікових групах. Ядро вагою три кілограми Альбіна Піліх штовхнула в найкращій спробі на 11 метрів 30 сантиметрів. А на один кілограм важчу кулю Анастасія Мазурок послала під час змагань юніорок на 10 метрів 58 сантиметрів.

У суперечці ж юніорів «срібло» завоював Олексій Навроцький. Його 6-кілограмове ядро, звісно ж, було важчим. Другий результат хлопцю забезпечила найкраща спроба на 13 метрів 70 сантиметрів. Третє місце, до речі, завоював Ігор Маргусь (13 метрів 37 сантиметрів, четверте — Андрій Кравець — 13 метрів 12 сантиметрів.

У той же час під час суперечки дорослих Ігор Висоцький хоч і посів четверте місце, однак зумів виконати норматив кандидата в майстри спорту, штовхнувши кулю вагою 7 кілограмів 260 грамів на 15 метрів 42 сантиметри. Також у суперечці дорослих п’ятим став Денис Тужеляк.

Залишається хіба додати, що не надто задоволеним власним виступом залишився талановитий юнак Максим Лаврик. Хоч і завоював третє місце (13 метрів 1 сантиметр), але показаний результат не задовольнив ні самого атлета, ні його наставника. У той же час у молодшій юнацькій віковій групі варто відзначити дебют сина однієї з наставниць Галини Шмуляєвої Макара, підсумковий результат якого виявився восьмим.

Окрім згаданої Галини Шмуляєвої, тернопільські штовхальники ядра займаються під керівництвом Василя Яковіва, Івана Панасюка, Леоніда Дахновського та Івана Салука.

На фото: тернопільські атлети Макар ШМУЛЯЄВ, Олексій Навроцький та Ігор МАРГУСЬ разом з одним зі своїх наставників Леонідом ДАХНОВСЬКИМ (зліва направо).

Фото із соціальних мереж