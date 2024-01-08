Сплата ПДВ бізнесменами Тернопільщини

Упродовж минулого року суб’єкти підприємництва Тернопільщини сплатили до державного бюджету 1 мільярд 937,4 мільйона гривень податку на додану вартість. Це на 273,3 мільйона або на 16,4 відсотка більше, ніж за 2022 рік.

Лише за грудень 2023 року бізнес області спрямував до державного бюджету 215,7 мільйона гривень податку на додану вартість — на 40,6 мільйона або ж на 23 відсотки більше за показники грудня 2022 року.

Головне управління ДПС у Тернопільській області висловлює вдячність усім платникам, які впродовж непростого для всієї країни, й бізнесу зокрема, 2023 року вчасно та у повному обсязі сплачували податки та збори.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області