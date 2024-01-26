Транспортний податок за елітні автомобілі

Упродовж 2023 року до місцевих бюджетів області надійшло 2 мільйони 147,2 тисячі гривень транспортного податку. Це перевищило надходження 2022 року на 572,1 тисячі гривень або ж на 36 відсотків цього майнового платежу.

З усієї суми надходжень майже 1,3 мільйона гривень сплатили юридичні особи. Громадяни — власники елітних автомобілів перерахували 870,7 тисячі гривень.

Податківці нагадали, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середня ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року. У 2023 році — 2512500 гривень.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області