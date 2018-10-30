Кому компенсують комунальні витрати?

Сім’ям, які не встигли оформити житлову субсидію до початку опалювального сезону, Кабмін має намір компенсувати всі витрати на комунальні послуги, повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Кошти повернуть навіть у випадку, якщо документи буде подано у листопаді чи грудні. «Незалежно від виду опалення – централізоване теплопостачання чи індивідуальне газове або електричне опалення – у разі надходження заяви про призначення субсидії, до прикладу у грудні, безповоротна допомога Уряду буде призначена з початку опалювального сезону. Тобто держава відшкодує комунальні витрати родини за два місяці», – йдеться в повідомленні урядового Департаменту інформації.

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