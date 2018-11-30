Із грудня зміни для платників ПДВ

Головне управління ДФС у Тернопільській області нагадує, що з 1 грудня 2018 року набирає чинності наказ Міністерства фінансів України від 17 вересня 2018 за номером 763. Ним унесено зміни до форми податкової накладної та розрахунку коригування.

У зв’язку з цим ДФС України надала роз’яснення щодо нових правил складання податкових накладних/розрахунків коригування. У листі роз’яснили такі моменти:

— зміни у формах податкової накладної і розрахунку коригування;

— зміни в порядку заповнення заголовної частини податкової накладної і розрахунку коригування;

— заповнення графи розділу Б податкової накладної та розрахунку коригування «Сума податку на додану вартість»;

— складання розрахунку коригування до податкової накладної для виправлення помилок у реквізитах заголовної частини податкової накладної і виправлення помилки в індивідуальному податковому номері отримувача (покупця);

— зазначення в розрахунку коригування до податкової накладної причини коригування та груп коригування;

— особливості складання розрахунку коригування до помилково складених податкових накладних.

Також надано роз’яснення про податкові накладні та розрахунки коригування, які складено до 1 грудня (в т.ч. заблокованих).

Детально про це йдеться у листі ДФС України від 27 листопада 2018 року за номером 36942/7/99-99-15-03-02-17.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області