На те він і нападник

Майже дві тисячі глядачів, які минулої неділі завітали на Тернопільський міський стадіон, часу намарно не згаяли. Футболісти тернопільської «Ниви» порадували їх другою підряд перемогою на своєму полі — з рахунком 1:0 здолали хмельницьке «Поділля» в матчі п’ятнадцятого туру чемпіонату України серед команд другої ліги.

З огляду на те, що зустрічалися не тільки географічні сусіди, а й по турнірній таблиці групи «А», тим, кому не вдалося стати свідками поєдинку, неважко здогадатися: звитяга далася підопічним Олександра Стахіва ціною чи не максимальних зусиль. І справді, гості, в складі яких чимало досвідчених виконавців, добру половину першого тайму лічені рази пускали суперників на свою половину поля. Втім, витримавши своєрідну осаду, зелено-жовті, підбадьорювані вболівальниками, і самі взялися раз за разом шукати щастя біля воріт конкурентів.

Найшла, так би мовити, коса на камінь. Тож уже з початку другого тайму звідусіль тільки і чулося: в протистоянні приблизно рівних за класом команд усе вирішить єдиний забитий м’яч. Так воно і сталося. Причому навіть не скажеш, ніби Олександр Стахів вгадав із заміною. Десь за чверть години до фінального свистка наставник, очевидно, остаточно переконався, що без головного бомбардира команди Олексія Литовченка, який напередодні під час тренування зазнав незначного ушкодження, поставленої мети навряд чи доб’єшся.

І форвардові цілком вистачило цього часу, аби стати героєм матчу. Опинившись у потрібному місці в потрібний час, на 80-й хвилині зустрічі свій п’ятий у сезоні гол забив влучним ударом щонайменше метрів із двадцяти точнісінько в дальню від себе «дев’ятку» воріт «Поділля». Навіть відчайдушний стрибок голкіпера не врятував суперників від неприємностей.

Інші результати п’ятнадцятого туру: «Калуш» — «Полісся» (Житомир) — 0:1, «Минай» (Закарпатська область) — «Верес» (Рівне) — 2:0, «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — «Черкащина» — 1:0, «Буковина» (Чернівці) — «Нива» (Вінниця) — 0:4.

У шістнадцятому турі на гравців тернопільської «Ниви» очікує виїзний поєдинок із «Черкащиною». Гра відбудеться в неділю, 4 листопада.

На фото: за мить м’яч влетить у ворота «Поділля».

Фото із сайту ФК «Нива»