Офіційне працевлаштування — обов’язок роботодавця

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Офіційне працевлаштування — це певна гарантія роботодавцем соціальних, економічних, трудових та інших прав працівника.

Після укладання трудового договору працівник користується такими правами, як право на гарантований розмір заробітної плати (у тому числі доплати, надбавки й заохочувальні виплати); право на відпустку, у тому числі додаткову й без збереження зарплати, відпустку в зв’язку з вагітністю та пологами; право на оплату лікарняного; право на достроковий вихід на пенсію через шкідливі умови праці; право на скорочений робочий день, тиждень через шкідливі умови праці; право не працювати у вихідний і святковий день; право не залучатися до понаднормових робіт без бажання працівника; право на допомогу в зв’язку з безробіттям; право на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань; право на зарахування виробничого стажу; право на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості; право на гарантії за колективним договором.

Також варто пам’ятати, що укладення трудового договору та запис у трудовій книжці, відповідно до чинного трудового законодавства, захищають найманого працівника при порушенні його прав. А саме: якщо роботодавець затримує виплату заробітної плати; відмовляється оплатити виконану роботу; не додержується інших своїх зобов’язань.

У той же час відсутність офіційно оформлених трудових відносин між роботодавцем і працівником означає, що працівник не має всіх згаданих гарантій.

Тому фахівці ГУ ДФС у Тернопільській області радять працівникам, яким пропонують роботу без укладання трудового договору з оплатою праці «у конверті», перш ніж погодитися на таку пропозицію, зважити всі переваги офіційного працевлаштування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області