Пам’ятають героя-патріота

У Бишках Козівського району провели футбольний турнір школярів пам’яті члена проводу ОУН Якова Бусела. Саме в цьому селі відомий борець за волю України загинув у бою з енкавеесівцями 15 вересня далекого вже 1945 року.

Разом з учнями місцевого навчально-виховного комплексу свою майстерність на футбольному полі продемонстрували їхні ровесники із загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступенів Августівки, Таурова і Пліснян. Найпопулярнішим на турнірі виявився рахунок 2:0. Саме з таким підсумком господарі в півфіналі здолали школярів з Таурова, а футболісти з Пліснян — колектив з Августівки. Та ще й третє місце юним прихильникам гри мільйонів з Таурова забезпечили два «сухі» м’ячі у ворота команди з Августівки.

І лише вирішальний поєдинок за титул переможця став удвічі результативнішим. Юні футболісти з Бишок, щоправда, залишали поле розчарованими — поступилися команді з Пліснян з рахунком 1:3. Під час церемонії нагородження на вболівальників, які не мали часу стежити за перипетіями всіх матчів, очікував сюрприз. Після нагородження лауреатів кубками і грамотами Козівської райдержадміністрації приз найкращого бомбардира турніру заслужено вручили… Катерині Юзві з команди-переможниці. Натомість найкращим гравцем суддівська колегія визнала одного з господарів — Богдана Когута, захисником — Володимира Височанського з Таурова, воротарем — Назара Садового з Августівки.

Головний же підсумок турніру — пам’ять нинішнього молодого покоління про полеглих у боротьбі за волю України героїв. На завершення організатори щиро подякували директорові Василеві Мартинюку і всьому педагогічному колективові навчально-виховного комплексу за допомогу в проведенні змагань.

Фото з архіву організаторів