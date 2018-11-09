Пам’ятний день Паулу Фонсеки, а за ним — ганебна поразка в Лізі чемпіонів

Минулу суботу, 3 листопада, надовго запам’ятає головний тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека. Не минуло і двох із половиною років його перебування біля керма команди багаторазових чемпіонів України, як підопічні таки змогли здолати принципових суперників з київського «Динамо» в матчі вітчизняної першості.

Від 26 травня 2017 року, нагадаю, багато води перетекло. Гірники двічі встигли стати чемпіонами України, однак статистика очних протистоянь з іншим українським грандом не могла не засмучувати ні самих футболістів і тренерів «Шахтаря», ні їхніх уболівальників: п’ять поразок і одна нічия. За якусь мить до перерви в суботньому харківському матчі здалося, що кияни готові до ще одного подвигу. Отримавши на 44-й хвилині передачу від бразильця Сідклея, Микола Шапаренко потужним ударом змусив капітулювати Андрія Пятова.

Португальському наставникові гірників нічого не залишалося, як відразу після відпочинку випустити на поле капітана команди Тайсона, який щойно відновився після травми. І гравець збірної Бразилії вкотре довів, що є одним із лідерів помаранчевих. Уже через дев’ять хвилин після відновлення гри, познущавшись із захисників гостей, сам бити по воротах Дениса Бойка не став, а допоміг землякові Жуніору Мораесу забити одинадцятий гол у чемпіонаті. А вже на п’ятій компенсованій до другого тайму хвилині не всі зауважили, що точний пас на Віктора Коваленка, який надзвичайно потужним і красивим ударом приніс таку бажану перемогу своїй команді (2:1), теж віддав Тайсон.

Підопічним же Олександра Хацкевича залишається нарікати хіба на власну недисциплінованість. За плювок у бік арбітра в матчі з «Ворсклою» на три гри дискваліфікували центрального оборонця з Угорщини Тамаша Кадара. А минулої суботи його польський колега Томаш Кендзьора, маючи в пасиві попередження, на другій компенсованій до другого тайму хвилині вирішив перервати передачу Тайсона… рукою. Скільки завгодно можна після цього з іронією дякувати півзахисникові суперників Тарасові Степаненку за підказку арбітру, але суть від цього не зміниться: на друге попередження та автоматичне вилучення захисник динамівців заслужив.

З інших поєдинків чотирнадцятого туру виокремлю ще один суботній матч, зіграний у Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Після затяжної серії невдач, здається, таки остаточно оговталися гравці львівських «Карпат». У гостьовій зустрічі з донецьким «Олімпіком» один з їхніх лідерів Мар’ян Швед уже на п’ятій хвилині віддав результативний пас на Крістіана Понде. Португальцеві хоч і не просто було відзначитися, однак майстер він не гірший за свого молодшого українського партнера. А на 73-й хвилині вже сам Швед, змусивши перед тим помилитися захисника господарів (той у своєму штрафному майданчику зіграв рукою), надзвичайно впевнено реалізував одинадцятиметровий. Єдине, що вдалося «Олімпіку», вже у компенсований до другого тайму час «розмочити» рахунок — 2:1 на користь «Карпат».

Інші результати: «Маріуполь» — «Арсенал» — 1:0, «Олександрія» — «Десна» — 1:1, «Львів» — «Ворскла» — 0:2, «Чорноморець» — «Зоря» — 0:3.

Після епохального для Паулу Фонсеки успіху гірники не забарилися позавчора осоромитися в Лізі чемпіонів. У матчі четвертого туру групового турніру на виїзді поступилися англійському «Манчестер Сіті» з рахунком 0:6. Учора ж матчі четвертого туру групового турніру Ліги Європи провели «Динамо» і «Ворскла». Кияни приймали французький «Ренн» — 3:1 на користь господарів. А полтавці вдома поступилися азербайджанському «Карабаху» — 0:1.

Матчі ж п’ятнадцятого туру чемпіонату України відбудуться 10—11 листопада. Причому в неділю — два поєдинки за участю лідерів. Київські динамівці прийматимуть «Маріуполь», а «Шахтар» у Полтаві зіграє з «Ворсклою».

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