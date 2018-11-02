«Перші кроки» — тільки для четвертокласників

Лауреати традиційних змагань серед учнів четвертих класів загальноосвітніх навчальних закладів Тернополя «Перші кроки», що їх проводять управління освіти міської ради та обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», наприкінці минулого тижня визначилися в спортивному залі ЗОШ №26. Право виступити в цьогорічних фінальних стартах під час зональних турнірів вибороли юні фізкультурники із ЗОШ №№3, 7, 9, 11, 15, 20 і 24.

Уже стартовий вид програми — виконання комплексу вправ ранкової зарядки без допомоги вчителя — засвідчив максимальну сконцентрованість діток, палко підтримуваних як однокласниками, так і батьками. Всі впоралися з непростим випробуванням якнайкраще. А під час п’яти різноманітних естафет, окрім злагоджених дій кожного, потрібні були ще і миттєва реакція, максимальна швидкість, спритність, влучність. Без них не було шансів перемогти ні в бігові «змійкою» чи в естафеті зі скакалкою, ні в баскетболі з боулінгом, ні в садінні та зборі «картоплі».

Ретельно підрахувавши набрані кожною командою бали, об’єктивна суддівська колегія дійшла висновку, що переможцями цьогорічних «Перших кроків» стали четвертокласники Тернопільської ЗОШ №20. Друге місце вибороли їхні ровесники з Тернопільської СШ №7 із поглибленим вивченням іноземних мов, третє — з навчально-виховного комплексу «ЗОШ — медичний ліцей №15».

Лауреати нагороджені грамотами, медалями, кубками, сувенірами з логотипом «Спорт для всіх», надзвичайно смачними призами від ПрАТ «Тернопільський молокозавод» і ТОВ «Карпатські мінеральні води» — йогуртами і напоями «Соковинка». Згадані підприємства вже багато років є діловими партнерами обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», завжди з радістю приходять на дитячі змагання.

Наступного ж року в «Перших кроках» братимуть участь ті з діток, які нині навчаються в третіх класах.

О. ГИКАВА.

На фото: під час змагань.

Фото з архіву організаторів