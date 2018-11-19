Рік завершили поразкою

Зігравши тиждень тому з рівненським «Вересом» домашній матч сімнадцятого туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги, гравці тернопільської «Ниви» більш ніж чотири місяці офіційних матчів не проводитимуть. Перед тривалою зимовою перервою, на жаль, не змогли порадувати дві з половиною тисячі власних прихильників — поразка з мінімальним рахунком 0:1.

Долю зустрічі було вирішено вже під її завісу. На 81-й хвилині один із центральних оборонців господарів невдало прийняв м’яч після навісу суперників із правого флангу. Цим миттєво скористався досвідчений нападник гостей Олег Маїк, із близької відстані розстрілявши ворота Максима Механіва.

Після фінального свистка важко було не погодитися зі старшим тренером зелено-жовтих Олександром Стахівим, який зробив висновок про те, що деякі з його підопічних, так би мовити, пішли у відпустку, не дочекавшись завершального в році двобою з непоступливою рівненською командою. Коли хто і заслужив на похвалу, то вже згаданий Механів, а насамперед — нападник Олексій Литовченко. Навіть отримавши в другому таймі серйозний удар по голові, поле не залишив, а далі вів за собою вперед партнерів. Тож коли наставник вирішив усе-таки його замінити, з трибун тільки й було чутно: без Литовченка не переможуть. Не те, що не перемогли — програли…

Окремо не можу не згадати організованих фанатів «Ниви». Влаштована ними після пропущеного гола суцільна димова завіса, через яку навіть довелося на кілька хвилин перервати зустріч, викликає цілком слушне запитання: для чого їх у клубі організовують? Для того, очевидно, аби наживати для себе неприємності у вигляді штрафних санкцій. Тернопільських фанатів, до речі, було принаймні в два рази менше за рівненських, які підтримували свою команду значно активніше.

Інші результати завершального в осінній частині чемпіонату сімнадцятого туру: «Минай» (Закарпатська область) — «Нива» (Вінниця) — 2:1, «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — «Полісся» (Житомир) — 0:1, «Калуш» — «Буковина» (Чернівці) — 2:0, «Черкащина» — «Поділля» (Хмельницький) — 3:1.

Базовим днем проведення вісімнадцятого туру є 31 березня 2019 року. Весняну частину чемпіонату України серед команд групи «А» другої ліги тернопільська «Нива» розпочне виїзною зустріччю із житомирським «Поліссям». Уже можна не сумніватися, що в 2019 році «Нива» постане значно оновленим колективом. Першими, з ким розпрощалися в клубі, стали Павло Макогон, Олександр Юрчак і Ярослав Волошин. А Тарас Кривий із Миколою Темнюком самі виявили бажання не продовжувати контрактів.

Фото із сайту ФК «Нива»