Сюрпризи від динамівців і львів’ян

Після поразки в третьому турі групового турніру Ліги чемпіонів від англійського «Манчестер Сіті» з невтішним рахунком 0:3 хтось із гравців донецького «Шахтаря» (здається, Валерій Кривцов) знайшов досить таки сумнівне виправдання. Мовляв, зате в чемпіонаті України ми — як команда Хосепа Гвардіоли в Лізі чемпіонів.

Сумнівне хоча б тому, що за три дні після невдалого вояжу на Туманний Альбіон перемога з тим же рахунком 3:0 над аутсайдером вітчизняної першості, київським «Арсеналом», далася гірникам зовні куди важче, аніж звитяга англійського чемпіона над українським. Лишень на останній хвилині першого тайму вперше зламати оборонні редути канонірів удалося бразильцеві Алану Патріку. За відсутності травмованих Тайсона і Марлоса іншим його землякам відшукати шляхи до воріт Сергія Сітала так і не пощастило. Тож після перерви справу довелося довершувати Сергієві Болбату і Вікторові Коваленку, який реалізував одинадцятиметровий.

Та не підопічні Паулу Фонсеки стали головними героями тринадцятого туру. Київські динамівці, порадувавши минулого четверга власних прихильників виїзною перемогою в третьому турі групового турніру Ліги Європи над французьким «Ренном» (2:1), вже в неділю їх вельми розчарували, поступившись на власному полі після «Карпат» ще і «Львову» — 0:1. Причому не скажеш, ніби не встигли відновитися після відповідального міжнародного матчу. Адже чи не весь час «просиділи» ледве не в штрафному майданчику суперників. Зате в складі віце-чемпіона (невтішна реальність) обмаль таких виконавців, як орендований львівськими містянами в бразильського «Палмейраса» Лукас Тейлор. Здійснивши на 21-й хвилині спринтерський забіг від центру поля, приніс заслужений успіх своїй команді.

Нарешті «прорвало» і «Карпати», які після згаданої виїзної перемоги над динамівцями в сьомому турі не грали, а мучилися. Нехай і сусідів по турнірній таблиці в Одесі здолали, місцевий «Чорноморець». Але з яким рахунком — 5:0! Гравець молодіжної збірної України Мар’ян Швед відкрив рахунок уже на другій хвилині, реалізувавши одинадцятиметровий. На самому початку другого тайму настала черга португальця Крістіана Понде, пізніше — Сергія М’якушка. Остаточний же підсумок поєдинку гості встановили на… п’ятій і шостій компенсованих до другого тайму хвилинах, коли одесити з усіх сил намагалися хоча би «розмочити» рахунок. Спочатку в контратаку втік усе той же М’якушко, записавши до свого активу дубль. Наостанок же відзначився ще й Олексій Гуцуляк.

Із трьох інших зустрічей передусім привертає увагу полтавська, де «Ворскла» здолала донецький «Олімпік». Хоча власники клубу і не платять футболістам вчасно зарплату, тільки Ігореві Пердуті з партнерами пощастило минулого тижня виграти і на міжнародній арені (із мінімальним рахунком 1:0 у гостях здолали в поєдинку Ліги Європи азербайджанський «Карабах») і у вітчизняній першості — 2:1. Луганська «Зоря» розійшлася миром з «Олександрією» (0:0), а чернігівська «Десна» була сильнішою за «Маріуполь» — 2:0.

Матчі чотирнадцятого туру відбудуться у суботу-неділю, 3—4 листопада. І серед них — зустріч «Шахтаря» з «Динамо», яка розпочнеться в суботу о 17-й годині.

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