Відзначилися на всеукраїнських

Без малого шість сотень атлетів із двадцяти областей і Києва з’їхалися нещодавно до Харкова, аби визначити лауреатів всеукраїнських стартів з кікбоксингу. Школярі сперечалися за нагороди чемпіонату України за версією WPKA, а дорослі — Кубка України за версією ISKA.

Честь збірної нашої області захищали вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту і спортивного клубу «Тернопіль». І виступили успішно. В учнівських баталіях переможцем став Олександр Шаванов, срібними призерами — Артем Сварян і Вадим Линда, бронзовими — Роман Воробець (причому двічі — і в турнірі з повного контакту і в лоу-кіку), Максим Коваль, Вікторія Білоус і вже згадані Артем Сварян, Вадим Линда і Олександр Шаванов. Перший з них виборов «бронзу» в своїй ваговій категорії в турнірі з повним контактом, двоє інших — у лоу-кіку.

Не підвели і дорослі. У ваговій категорії до 57 кілограмів турніру з повним контактом не було рівних Ірині Старжинській. А в лоу-кіку кубкових відзнак за друге місце удостоєний Назар Бердій (понад 91 кг), за третє — Орест Дорош (до 60 кг).

Тернопільські кікбоксери займаються під керівництвом Сергія Колесника та Ігоря Кріля.

А. ЯЦИНА,

заступник директора Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Фото з архіву навчального спортивного закладу