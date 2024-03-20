Перемогли найсильніші

Минулих вихідних у спортивно-оздоровчому клубі східних єдиноборств «Тернопіль» відбулася відкрита першість Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту з кікбоксингу серед юнаків, юніорів і молоді за версією ISKA, WPKA пам’яті загиблих героїв України. Участь у ній узяли понад сім десятків бійців різних вікових груп з обласного центру, Чорткова і Заліщиків.

Після напружених поєдинків з’ясувалося, що у своїх вікових і вагових категоріях не було рівних Владиславові Вільчинському, Маркові Мудрику, Ярославові Панфілову, Денисові Марину, Павлові Любуню, Станіславові Шепелю, Денисові Табаці, Олександрові Кушперу, Денисові Литвину, Романові Борку, Олександрові Стефанківу, Вікторії Кізяк, Вікторії Панфіловій, Ростиславові Душці, Олександрові Коваліву, Вадимові Мігасу, Костянтинові Казміруку, Артурові Дмитріву, Владиславові Сторожу, Владиславові Дигілю, Анастасії Мовсисян, Іванові Рожкову, Вікторії Коверчук, Софії Бобецькій, Софії Грабовій, Олегові Прокопіву, Назарієву Саю, Денисові Ковалю, Русланові Івасю, Назарові Рибачку, Олександрові Комаринському, Борисові Бойківському, Олександрові Сліпчуку, Назарові Пришляку, Олександрові Мітюрьову і Романові Воробцю, з Файного міста, які, крім згаданого навчального спортивного закладу, представляти клуби «Тернопіль» і «Workоut Hall», а також Анастасії Тимчак із Чорткова і Станіславові Макуху із Заліщиків.

За об’єктивним проведенням єдиноборств пильно стежила суддівська колегія на чолі арбітром міжнародної категорії Сергієм Колесником. Після завершення змагань присутні щиро подякували тренерам за високий рівень підготовки спортсменів, а організаторам за достойний рівень проведення турніру.

І, звісно, щира подяка Збройним силам України за можливість проводити змагання, а дітям — займатися улюбленим видом спорту.

На фото: під час змагань.

Фото із соціальних мереж