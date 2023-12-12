Порадували наставників

У столиці нашої держави Києві нещодавно визначилися лауреати Кубка України та Всеукраїнського турніру з кікбоксингу ІСКА пам’яті загиблих воїнів. Вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, які взяли в них участь, повернулися додому з хорошим настроєм.

Як розповів виконувач обов’язків директора навчального спортивного закладу Анатолій Яцина, переможцями у своїх вікових та вагових категоріях і розділах двічі стали Олександр Молдован з Остапом Хоміцьким, а також Вікторія Панфілова та Андрій Антонів. Відзнак за друге місце удостоїлися знову ж таки Вікторія Панфілова і Захар Токальський.

Нарешті, вже згаданий Андрій Антонів, а також Олександр Антонів завоювали ще й бронзові медалі. Причому останній двічі піднімався на третю сходинку п’єдесталу пошани. Дві бронзові медалі поповнили і скарбничку особистих нагород Станіслава Макуха, одна — також уже згаданого Захара Токальського.

Тернопільські кікбоксери тренуються під керівництвом Сергія Колесника та Ігоря Кріля. Всі вони вдячні Збройним силам України за можливість займатися улюбленим видом єдиноборств і брати участь у змаганнях.

На фото: тернопільські кікбоксери разом зі своїм наставником Ігорем КРІЛЕМ після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж