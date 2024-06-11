Заслужені звитяги земляків

Понад дві сотні спортсменів з одинадцяти областей нашої держави змагалися нещодавно у Львові за нагороди чемпіонату України з кікбоксингу WPKA. Лауреатів визначили у суперечці дорослих, юніорів та юнаків з дівчатами.

Не пасла задніх і збірна Тернопільщини, честь якої серед інших захищали і вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Серед підопічних Сергія Колесника та Ігоря Кріля у поєдинках із повним контактом і лоу-кіку відзначилися Ярослав Панфілов (перемога і друге місце), Олександр Ревта (перше і третє місця), Вікторія Панфілова (дві перемоги) і Святослав Дигіль, якому теж не було рівних у своїй ваговій категорії в обох дисциплінах.

На фото: після завершення поєдинку суддя заслужено зафіксував перемогу Вікторії ПАНФІЛОВОЇ.

Фото із соціальних мереж