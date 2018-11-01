Відзнаки Президента України офіцерам податкової міліції Тернопільщини

У головному управлінні ДФС у Тернопільській області відбулося вручення державних нагород працівникам податкової міліції, які брали участь у бойових діях на Сході країни. З початку збройної агресії Росії проти України 43 працівники підрозділів податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області пройшли службу у складі спеціального підрозділу податкової міліції на Сході нашої держави.

За сумлінне виконання обов’язків в зоні проведення Антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей та під час участі в операції Об’єднаних сил податкові міліціонери Тернопільщини нагороджувалися відзнаками військового командування, Тернопільської обласної державної адміністрації, Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій, громадських організацій.

Ряд працівників отримали державні нагороди — відзнаки Президента України «За участь у Антитерористичній операції».

З нагоди Дня захисника України відзнаками Президента України нагороджені ще дев’ять працівників підрозділів податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області. Крім цього, трьом працівникам начальник ГУ ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат оголосив подяки.

Під час урочистої наради перший заступник начальника ГУ ДФС у Тернопільській області Віталій Дума, який відповідає за роботу податкової міліції, подякував офіцерам за гідне виконання службових обов’язків як у захисті економічних інтересів держави, так і на Сході країни в складі Об’єднаних Сил, де несуть службу на контрольних пунктах в’їзду/виїзду та вздовж лінії зіткнення з окупованими територіями, контролюючи переміщення вантажів і товарів

Фото сектору комунікацій головного управління ДФС у Тернопільській області