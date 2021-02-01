Шоста річниця «Фантому»

Шість років тому керівництвом держави прийнято рішення про участь податкової міліції в проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Із цією метою у складі Державної фіскальної служби був створений спеціальний підрозділ податкової міліції, який згодом став відомим під назвою «Фантом».

За цей час відбулося 19 ротацій спецпідрозділу, службу в ньому пройшли близько 50 співробітників подaткової міліції Тернопільщини.

Пліч-о-пліч із військовослужбовцями Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, представниками інших силових та правоохоронних органів податкові міліціонери самовіддано виконують свій службовий обов’язок на лінії зіткнення в склaді мобільних груп, на контрольних пунктах в’їзду/виїзду, перешкоджаючи незаконному переміщенню товарно-матеріальних цінностей, готівки, що використовуються для фінансування терористичної діяльності, беруть участь у резонансних затриманнях, запобігають проникненню на контрольовану територію учасників незаконних збройних формувань, виявляють схрони зі зброєю та боєприпасами.

Представники податкової міліції Тернопільщини на гідному рівні представляють наш регіон у зоні бойових дій. Дев’ятнадцять працівників відзначені державними нагородами, багатьох нагороджено відомчими відзнаками та відзнаками командувачів антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, керівників Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій, громадських організацій.

Фото пресслужби ГУ ДФС у Тернопільській області