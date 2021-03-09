Викрили забудовників, які ухилялися від сплати податків

Співробітники податкової міліції нашого краю під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури викрили протиправну діяльність посадових осіб однієї будівельної фірми та фізичної особи-підприємця, які займаючись будівництвом та реалізацією квартир і нежитлових приміщень, ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомили в головному управлінні ДФС в області.

Для приховування реальних доходів, отриманих від реалізації нерухомості, у податковій та фінансовій звітності ті вказували лише частину отриманих від продажу коштів, які перераховувалися покупцями на розрахункові рахунки забудовників. Решту оплати здійснювали за готівкові кошти, в тому числі в іноземній валюті, без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності.

Після обшуків, проведених на підставі ухвал суду, вилучено речі, документи, чорнові записи, які мають значення речових доказів, а також готівкові кошти в іноземній та національній валюті, загальна сума яких становить 2,3 мільйона гривень в еквіваленті національної валюти згідно з курсом Національного банку України.

Триває досудове розслідування.

Фото пресслужби ГУ ДФС у Тернопільській області