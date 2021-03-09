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Викрили забудовників, які ухилялися від сплати податків

09.03.202109.03.2021Автор Богдан Дікальчук
Викрили забудовників, які ухилялися від сплати податків

Співробітники податкової міліції нашого краю під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури викрили протиправну діяльність посадових осіб однієї будівельної фірми та фізичної особи-підприємця, які займаючись будівництвом та реалізацією квартир і нежитлових приміщень, ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомили в головному управлінні ДФС в області.

Для приховування реальних доходів, отриманих від реалізації нерухомості, у податковій та фінансовій звітності ті вказували лише частину отриманих від продажу коштів, які перераховувалися покупцями на розрахункові рахунки забудовників. Решту оплати здійснювали за готівкові кошти, в тому числі в іноземній валюті, без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності.

Після обшуків, проведених на підставі ухвал суду, вилучено речі, документи, чорнові записи, які мають значення речових доказів, а також готівкові кошти в іноземній та національній валюті, загальна сума яких становить 2,3 мільйона гривень в еквіваленті національної валюти згідно з курсом Національного банку України.

Триває досудове розслідування.

Фото пресслужби ГУ ДФС у Тернопільській області