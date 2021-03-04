Заблоковано роботу сайтів із продажу алкогольного фальсифікату

Як повідомлялося нещодавно, під час проведення операції «Спирт» працівники головного управління ДФС у Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури припинили діяльність каналу розповсюдження незаконно виготовленого алкоголю та спирту. Фальсифікат, до речі, розповсюджувався через мережу Інтернет та службу кур’єрської доставки.

Відправлення вантажів здійснювалося через відділення однієї із служб кур’єрської доставки. Будучи обізнаними про те, що законодавство забороняє виготовлення та реалізацію контрафактної алкогольної продукції, зловмисники при оформленні документів про відправку вказували недостовірні дані щодо вантажу. Обсяги реалізації фальсифікату становили понад 1000 літрів в день.

Під час обшуків податкові міліціонери вилучили спирт та алкогольну продукцію на суму близько 1,5 мільйона гривень.

Замовлення на доставку приймались через Інтернет-сайти, розробником та адміністратором яких є ІТ-компанія, розташована в Тернополі.

Працівники податкової міліції заблоковали роботу чотирьох спеціалізованих Інтернет-сайтів, через які зловмисники здійснювали розповсюдження фальсифікованої продукції.

Фото пресслужби ГУ ДФС у Тернопільській області