Якщо не на полі скандали, то корупційні — серед найвищих чиновників

П’ятнадцятий тур чемпіонату України з футболу серед команд прем’єр-ліги, матчі якого відбулися позаминулих суботи-неділі, традиційними суддівськими помилками навряд чи запам’ятається. Хіба ще один арбітр-новачок Олександр Омельченко, на думку експертів, наприкінці першого тайму зустрічі «Десни» з «Чорноморцем» безпідставно вилучив з поля за другу жовту картку захисника гостей Дмитра Рижука, допомігши тим самим чернігівцям після відпочинку реалізувати чисельну перевагу — 2:0.

Утім без скандалів у вітчизняному футболі останнім часом рідко обходиться. Вже на початку минулого тижня в Києві скликана головним редактором журналу «Футбол» Артемом Франковим і представником громадської організації «Ініціатива майбутнього» Олегом Скупінським прес-конференція, на якій ті знову зібралися розповісти про корупційні діяння керівництва Федерації футболу України на чолі з Андрієм Павелком, розпочалася з того, що невідомі молодики в масках облили спікерів кефіром.

Зрештою, донести до присутніх свої думки цей прикрий інцидент їм не завадив. Як і програмі «Наші гроші» виступити з новим розслідуванням фінансової діяльності президента ФФУ та одночасно голови бюджетного комітету Верховної Ради України. Останній, як стверджують журналісти, в офіційній декларації показує лишень заробітну плату народного депутата. Натомість його безробітна цивільна дружина не соромиться в соціальних мережах хизуватися розкішними апартаментами, автомобілями, відпочинком на найдорожчих курортах світу…

І хоч ФФУ не забарилася із заявою про те, що зрив згаданої прес-конференції стався з метою «…запуску нової хвилі дискредитації федерації» її опонентами, повірити в безгрішність нинішніх футбольних чиновників, чесно кажучи, важко. Адже любителі футболу Тернопільщини добре пам’ятають, як «демократично», не давши сказати і слова, позбавляли повноважень Тернопільську обласну федерацію футболу, оперативно замінивши її на новостворену ФФТО, на чолі якої знову ж таки поставили народного депутата.

Залишається хіба дочекатися завершення кримінальних проваджень, порушених проти керівників громадської футбольної організації. Хоча в об’єктивність правоохоронців у нинішній Україні чимало хто не вірить. У тій же федерації футболу керівник Спеціалізованої антикорупційної прокурати на громадських засадах теж трудиться одним із віце-президентів.

Що ж до останніх подій на футбольних полях, то після очного побачення двоє грандів утрат не зазнали. Київські динамівці на НСК «Олімпійський» завдяки голам Миколи Шапаренка, Беньяміна Вербича, Віктора Циганкова з одинадцятиметрового та автоголу Сергія Чоботенка впевнено здолали «Маріуполь» — 4:0. Натомість «Шахтар» зберіг відрив у вісім очок від головного конкурента з допомогою перемоги в Полтаві над «Ворсклою» — 2:0. Ще в першому таймі відзначилися бразильці Веллінгтон Нем і Майкон.

Інші три результати туру: «Львів» — «Олімпік» — 1:1, «Зоря» — «Карпати» — 2:1 (Мар’ян Швед відзначився ще одним диво-голом і відразу ж отримав від Андрія Шевченка виклик до збірної), «Арсенал» — «Олександрія» — 0:3.

Поєдинки шістнадцятого туру відбудуться 23—25 листопада. Двотижнева перерва викликана завершальними цього року іграми збірної України. В п’ятницю, 16 листопада, підопічні Андрія Шевченка провели останній у груповому турнірі Ліги націй виїзний матч із збірною Словаччини, ганебно поступившись — 1:4. А у вівторок, 20 листопада, зіграють товариську гру з Туреччиною на полі суперника в Анталії.

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