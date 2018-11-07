Їх об’єднує спорт

Минулих вихідних у Тернопільському національному економічному університеті вже вшосте провели змагання студентів віддалених структурних підрозділів вишу. Комплексні старти, започатковані за ініціативи ректора Андрія Крисоватого, традиційно відбулися під гаслом «Спорт об’єднує нас».

Протягом двох змагальних днів майбутні висококваліфіковані спеціалісти з навчально-наукових Нововолинського інституту економіки і менеджменту, Вінницького інституту економіки, Чортківського інституту підприємництва та бізнесу, Івано-Франківського інституту менеджменту і місцевого коледжу економіки, права та інформаційних технологій визначили найсильніших у міні-футболі, жіночому і чоловічому турнірах із баскетболу «три на три», настільному тенісі і шахах.

Успіхи двох збірних фізкультурників наших земляків виявилися чи не діаметрально протилежними. Якщо спудеї з Чорткова в чотирьох видах стали передостанніми, а в настільному тенісі і, взагалі, найгіршими, то амбітні студенти коледжу практично не залишили конкурентам шансів на тріумф у комплексному заліку: перемоги в турнірах із жіночого баскетболу і шахів, другі місця в чоловічому баскетболі і настільному тенісі. Хіба в міні-футболі десь далася взнаки перевага студентів інститутів у віці. Тож довелося задовольнитися тільки третім призовим місцем.

Друге місце в командному заліку студентської спартакіади віддалених структурних підрозділів Тернопільського національного економічного університету вибороли фізкультурники з Вінниці, третє — з Івано-Франківська. А студенти з Чорткова фінішували четвертими, лише на очко випередивши волинян.

Р. МІЩАНЧУК.

Фото з архіву автора