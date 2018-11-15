За неоформлених — солідні штрафи

Легальна зарплата — це соціальна захищеність працівників, їхнє гарантоване право на гідну пенсію, лікарняний. Тому контроль за дотриманням законодавства щодо оплати праці — один із пріоритетних напрямків діяльності головного управління ДФС у Тернопільській області.

Після проведених з початку року перевірок фахівці управління виявили 71 працівника, з якими не оформили трудові відносини. Про це повідомив заступник начальника відомства Петро Якимчук. Він зазначив, що задля детінізації відносин у сфері зайнятості населення ГУ ДФС в Тернопільській області спільно з управлінням держпраці в Тернопільській області та органами місцевого самоврядування проводять перевірки суб’єктів господарювання.

— Лише протягом жовтня цього року податківці завітали в гості до дванадцяти суб’єктів господарювання, — розповів Петро Миколайович. — У семи випадках виявлено тринадцять неоформлених найманих осіб. Працівників, трудові відносини з якими не укладені, найчастіше знаходять у сфері послуг.

Варто, звісно, знову нагадати, що за використання нелегальної праці і несплату податків роботодавці несуть фінансову та адміністративну відповідальність. Скажімо, один із підприємців, який трудиться у сфері послуг перевезення пасажирським транспортом міського та приміського сполучення, поплатився за використання нелегальної праці. За допущення до роботи найманих працівників без укладання трудових угод щодо нього були застосовані фінансові санкції на суму 111 тисяч 690 гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області