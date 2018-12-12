«Бронза» харківської проби

Із непоганим настроєм повернулася нещодавно з Харкова жіноча команда з голболу тернопільського центру «Інваспорт». У відкритому чемпіонаті Харківської області з цього ігрового виду спорту для спортсменів з вадами зору наші землячки вибороли третє місце.

Тренує тернопільських голболісток досвідчений наставник Богдан Котик. Разом із двома гравцями національної збірної України Юлією Стецяк і Катериною Мартинович на майданчик виходили також Людмила Котик, Тетяна Щекань і Зоряна Дяченко.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»