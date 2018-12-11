Час у відпустку. Нехай емоції трохи вгамуються

Перед тривалою зимовою перервою команди елітного дивізіону вітчизняного футболу порадували доволі непоганою результативністю у вісімнадцятому турі чемпіонату України. В середньому за один із шести проведених матчів було забито понад два з половиною м’ячі.

Неочікуваним, щоправда, можна назвати підсумок хіба одного з них. У завершальному недільному поєдинку туру на своєму полі «Олександрія» так і не скористалася нагодою «перезимувати» на другому рядкові турнірної таблиці. Підопічні Володимира Шарана ніби забули, що до кого-кого, а до гравців «Львова» потрібно ставитися з повагою. І в них самих у першому колі вже очки відібрали, і в динамівців, і в «Шахтаря» із «Зорею».

Утім наставник господарів не схильний звинувачувати футболістів у недооцінці суперників. У зустрічі з львівськими містянами не зміг із різних причин залучити відразу шістьох головних виконавців на чолі з капітаном Андрієм Запорожаном. Тож не зіграний ігровий ансамбль уже на другій хвилині дозволив одному з лідерів гостей Володимирові Адамюку після розіграшу кутового з близької відстані проштовхнути шкіряну кулю повз колишнього голкіпера тернопільської «Ниви» Юрія Паньківа. А коли на 30-й хвилині захисник-бомбардир відзначився вдруге, скориставшись чудовою передачею партнера на хід, справи господарів і зовсім стали кепськими. Особливо з огляду на те, що в протилежних воротах не менш надійно, ніж Паньків, діяв інший ветеран воротарського цеху Олександр Бандура.

Тож єдине, що вдалося гравцям «Олександрії», під завісу матчу уникнути «сухої» поразки — 2:1 на користь «Львова», який, завдяки доволі таки неочікуваній виїзній перемозі над одним з лідерів, за чотири тури до завершення другого кола теж зберіг шанси потрапити до чільної шістки.

Із не меншим інтересом очікувався й інший поєдинок за участю команди зі Львова. Амбітні «Карпати», здолавши три місяці тому в гостях київських динамівців (2:0), без сумніву, і на рідній «Україні» прагнули довести, що той успіх був не випадковим. Ніби нічого докорінно й не змінилося. І склади були практично однаковими (у стартових обох колективів знову вийшли по сім футболістів основи на НСК «Олімпійський»), і зелено-білі намагалися самовіддано атакувати. Та щось для господарів зустрічі пішло не «так»…

Автор цих рядків не має наміру робити категоричних висновків, однак перше, що впало у вічі, це був не «день» героя київської зустрічі, півзахисника львів’ян Мар’яна Шведа. Чи не тому його замінили майже одразу після перерви. А без допомоги одного зі своїх яскравих лідерів командам рівня «Карпат» навряд чи можна на щось розраховувати в протистояннях із такими доволі збалансованими колективами, як «Динамо».

Тому проведений під рясний акомпанемент дощу суботній поєдинок у Львові логічно став уже бенефісом одного з лідерів динамівців Віктора Циганкова. Для початку на 28-й хвилині ударом зі штрафного потужно і, головне, влучно розрядив ліву з двох своїх «гармат» із відстані, що вдвічі перевищує довжину штрафного майданчика. А відразу після відпочинку ще й потурбувався про те, аби віддати заборговане Мар’янові (ще за його присутності на полі) — 2:0 на користь динамівців. Коли ж за лічені хвилини до фінального свистка «леви» всіма силами кинулися доводити власну спроможність, розплата не забарилася ще двічі. Причому Микола Шапаренко на 89-й і сам Віктор Циганков на першій компенсованій до другого тайму хвилинах забили голи-близнюки другого результативного пострілу динамівців — із правого флангу в дальній від Максима Кучинського кут воріт. Переконливий реванш «Динамо» — 4:0.

Про виїзну перемогу «Шахтаря» над «Маріуполем» дозвольте не деталізувати. Хіба нагадати, що перед двома традиційними голами Жуніора Мораеса і Марлоса, який повернувся на поле після відновлення і ще однієї травми Дентіньо, рахунок у середині другого тайму красивим ударом «бісіклетою» відкрив Тарас Степаненко. Полтавська «Ворскла», пропустивши вже в дебюті попередньої домашньої зустрічі з «Олександрією» вирішальний гол, аналогічного успіху домоглася у виїзній з одеським «Чорноморцем» — 1:0. Завдяки влучному пострілу Олександра Чижова. У підсумкові двобою луганської «Зорі» й «Арсенала» ніхто не сумнівався (3:0), а єдиний нічийний результат зафіксований після фінального свистка поєдинку донецького «Олімпіка» із чернігівською «Десною» — 1:1.

Отож до зустрічі наприкінці лютого 2019 року. Дев’ятнадцятий тур, базовий день проведення матчів якого призначений на 23 лютого, обіцяє бути аж ніяк не менш цікавим, аніж завершальний у році, що минає. «Динамо» поміряється силами із «Зорею», «Шахтар» — з «Олександрією», а «Ворскла» — з «Карпатами».

Фото з вільних джерел