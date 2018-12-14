Для початку — «срібло» Кубка світу

Чемпіон цьогорічної зимової Параолімпіади в південнокорейському Пхенчхані Тарас Радь надзвичайно успішно розпочав новий сезон. Позавчора у фінському Вуокатті, де розпочався перший етап Кубка світу з лижних перегонів і біатлону, студент Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка вже в стартовій дисципліні виборов друге місце.

Найсильніші параолімпійці планети розпочали суперечку з лижних дисциплін. У перегонах на середній дистанції довжиною 7,5 кілометра Тарас чи не зі старту опинився серед лідерів змагань чоловіків, які долали трасу на лижних бобах сидячи. І, фінішувавши з часом 23 хвилини 19,2 секунди, не зміг випередити лише американця Даніеля Гноссена, якому поступився 14,1 секунди. А третій призер Вестемайєр Рібейра з Бразилії відстав від переможця на 30,3 секунди.

На чистій лижні атлети, серед яких загалом вісімнадцять чемпіонів зимових Параолімпійських ігор, змагалися ще вчора. У п’ятницю в них вихідний. А від суботи, 15 грудня, розпочнеться біатлонна частина програми першого етапу Кубка світу. Саме в біатлоні, нагадаю, Тарас Радь і завоював титул чемпіона Параолімпіади.

На фото: лауреати перегонів на середній дистанції сидячи першого етапу Кубка світу у фінському Вуокатті. Зліва — Тарас РАДЬ.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»