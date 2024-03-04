Гордимося вами, ветеране!

У суботу, другого березня, у турецькому Ерзурумі розпочалися і до вівторка, 12 березня, триватимуть XX зимові Дефлімпійські ігри, які мали відбутися ще торік. Для збірної України це шостий подібний планетарний форум серед спортсменів із порушеннями слуху.

До складу національної команди України увійшли 36 спортсменів із Закарпатської, Львівської, Волинської, Донецької, Тернопільської, Сумської, Рівненської, Полтавської, Харківської, Одеської, Київської областей і столиці нашої держави. У суперечці з більш ніж шістьма сотень конкурентів із 36-ти країн вони продемонструють свою майстерність у лижних перегонах, гірськолижному спорті, сноубордингу, шахах, керлінгу і вперше введеному до програми футзалу.

Старт змагань видався на диво успішним для наших співвітчизників. Тільки уявіть собі — за підсумками лижних перегонів на десять кілометрів класичним стилем усі три місця на п’єдесталі пошани завоювали українці. «Золото» виборов Руслан Денисенко із Сумщини. Лишень переможцю поступився досвідчений ветеран із Тернопільщини Андрій Андріїшин, який під час цих змагань, 8 березня, відзначатиме 38-й день народження. А третім фінішував іще один лижник із Сумщини Дмитро Мажаєв.

Не можна не зазначити, що для підопічного заслуженого тренера України Віктора Федорчака це вже четверта срібна медаль зимових дефлімпіад. Попередні на різних дистанціях завоював ще у 2007-му і 2015 роках. А загалом Андрій Андріїшин уже два десятки роки захищає честь збірної України. У його особистій скарбничці нагород зберігається також і бронзова медаль, завойована у 2017 році на Дефлімпіаді в американському Солт-Лейк-Сіті за досягнення у лижному спринті на 1,3 кілометра.

Залишається хіба згадати, що вже після стартового змагального дня збірна України виборола дві золоті і по одній срібній та бронзовій медалі. Тож очікуватимемо новин про нові досягнення українців.

На фото: Андрій АНДРІЇШИН (крайній зліва) разом із співвітчизниками під час квіткової церемонії після лижних перегонів на десять кілометрів класичним стилем.

Фото із соціальних мереж