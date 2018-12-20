До першого «срібла» ще три

Тиждень тому «ВЖ плюс» устигло повідомити про успішний старт на першому в новому сезоні етапі Кубка світу з лижних перегонів і біатлону студента Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, параолімпійського чемпіона, майстра спорту міжнародного класу Тараса Радя. Тоді наш 19-річний земляк виборов у фінському Вуокатті друге місце в лижній гонці на середній дистанції 7,5 кілометра серед чоловіків, які змагалися на лижних бобах сидячи.

І в інших дисциплінах, в яких довелося виступити, підопічний заслуженого тренера України Віктора Федорчака не збавив темпів. До дебютного «срібла» додав ще три. Фінішував другим у лижному спринті на 1200 метрів, у біатлонних перегонах на середній дистанції 7,5 кілометра і в аналогічній біатлонній гонці переслідування. Причому в обох біатлонних дисциплінах, не допустивши жодного промаху, ще двічі відставав від американця Даніеля Гноссена на мізерні 3—8 секунд. А в лижному спринті перевага канадця Коллінза Камерона і взагалі становила дві секунди.

Безперечний успіх вихованця тернопільського «Інваспорту». Аналізуючи виступ Тараса Радя з його наставником, обоє хіба шкодували з приводу того, що спортсменові не пощастило хоча б раз зійти на верхню сходинку п’єдесталу пошани.

— Але приводу для розчарувань і близько не може бути, — запевнив Віктор Йосипович. — Самі ж бачите, що Тарас уже став лідером збірної України серед чоловіків, які змагаються сидячи. До того ж результати переконливо свідчать: рівень фізичної підготовки дозволяє йому бути і серед найсильніших у цьому класі на планеті. Відразу в чотирьох дисциплінах запекло сперечався за перемогу. Не пощастило хіба в біатлоні на довгій дистанції 12,5 кілометра, коли чотири промахи на вогневих рубежах не дозволили піднятися вище четвертого місця.

На фото: знайома вже на першому етапі картина: Даніель ГНОССЕН на першому місці, праворуч від нього — Тарас РАДЬ. Тільки відставання від переможця ще менше — 3,9 секунди.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»