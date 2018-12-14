До уваги нерезидентів

Відповідно до пункту 30.6 статті 30 Податкового кодексу України суми податку та збору, не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, ним обліковуються. Про це нагадали в головному управління ДФС у Тернопільській області.

Пунктом 4 постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2010 року «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг» визначено, що в Звіті про суми податкових пільг зокрема зазначається:

— у графах звіту «Код податку, збору» та «Найменування податку, збору» — код та найменування податку чи збору відповідно до бюджетної класифікації;

— у підграфі «в тому числі з державного бюджету» графи «Сума податкових пільг» — обсяг пільг за платежами, що здійснені до державного бюджету.

Наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року «Про бюджетну класифікацію» визначено класифікацію доходів бюджету, згідно з якою встановлено коди та найменування податків та зборів.

Зокрема, для сплати податку на прибуток при оподаткуванні доходів нерезидентів (у тому числі згідно з правилами міжнародних договорів України) визначено код 11020500 — податок на прибуток іноземних юридичних осіб.

При звільненні (зменшенні) від оподаткування доходів нерезидентів (у тому числі згідно з правилами міжнародних договорів України) у графах «Код податку, збору» та «Найменування податку, збору» звіту зазначається код 11020500 та найменування податку — податок на прибуток іноземних юридичних осіб. При цьому з урахуванням пункту 2 статті 29 Бюджетного кодексу України, у підграфі «в тому числі з державного бюджету» графи «Сума податкових пільг» звіту зазначається сума у розмірі 90 відсотків не сплаченої до загального фонду Державного бюджету України суми податку на прибуток іноземних юридичних осіб.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області