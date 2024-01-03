Торішні податки і збори для територіальних громад Тернопільщини

Територіальні громади Тернопільщини отримали торік майже на 1,1 мільярда гривень податків і зборів більше, ніж у 2022 році. Як повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун, у січні-грудні 2023 року податкові надходження до місцевих бюджетів склали 8 мільярдів 508,7 мільйона гривень.

Серед платежів, які поповнили скарбниці територіальних громад краю, найбільше надійшло від сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Так, торік до місцевих бюджетів надійшло 6,1 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, а малий бізнес сплатив понад один мільярд гривень єдиного податку.

Також земельний податок та орендна плата за землю поповнили місцеві бюджети на 568,5 мільйона гривень. Натомість акцизний податок — на 314,8 мільйона, податок на нерухоме майно — на 298,1 мільйона гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області