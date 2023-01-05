Отримані територіальними громадами торік податки і збори

Територіальні громади Тернопільщини торік отримали на 1,65 мільярда гривень податків і зборів більше, ніж у 2021 році. Як повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС в області Руслан Цвігун, у січні-грудні 2022 року податкові надходження до місцевих бюджетів склали понад 7,4 мільярда гривень.

Серед платежів, які поповнили скарбниці територіальних громад краю, найбільше надійшло податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Так, торік до місцевих бюджетів надійшло 5,5 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, а малий бізнес сплатив 908,9 мільйона гривень єдиного податку.

Досить продуктивним був і торішній останній місяць. Адже платники спрямували до місцевих бюджетів 862,1 мільйона гривень. А це на 272 мільйони або на 46 відсотків більше, ніж у грудні 2021 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області

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