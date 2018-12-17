Фортуна на боці сильніших

У Тернопільській ЗОШ №23 визначилися лауреати відкритого чемпіонату обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна» з настільного тенісу серед чоловіків. Традиційні змагання майстрів малої ракетки з колективів фізкультури профспілок агропромислового комплексу, житлово-комунального господарства, культури, споживчої кооперації, соціальної сфери і харчової промисловості розпочалися з напружених баталій за коловою системою в двох групах, які очолили переможець і срібний призер торішньої першості.

Фаворити, як і два їхні найбільш принципові конкуренти, знову підтвердили свій клас. До квартету найсильніших з однієї групи вийшли Ігор Вітушинський з колективу профспілок агропромислового комплексу і Орест Горинь (соціальна сфера), з іншої — Микола Блаженко (культура) і Віталій Гончар (АПК).

А перший же півфінальний поєдинок, в якому зустрілися давні суперники Микола Блаженко з Орестом Горинем, виявився, без сумніву, гідним навіть вирішальної зустрічі. Напружена гра проходила з перемінним успіхом, обоє виграли по дві партії. Коли ж у завершальній панові Орестові для загальної перемоги залишилося набрати лише одне очко (10:7), неабиякі бійцівські якості і неймовірну силу волі продемонстрував уже пан Микола. Не тільки зумів наздогнати конкурента, відігравши три матч-боли а й перемогти його на тай-брейку з необхідною різницею в два очки.

Зайве, мабуть, казати, що після такого тріумфу Миколу Блаженка годі було спинити й у фіналі. Особливо з огляду на те, що на груповій стадії вже встиг за чотири партії довести свою перевагу над майбутнім срібним призером Віталій Гончарем. Вирішальний двобій став куди менш емоційним: пан Микола й атакував успішно, і вдало захищався. Натомість у матчі за третє місце Орестові Гориню вдалося взяти реванш у переможця своєї групи Ігоря Вітушинського.

Грамоти і медалі лауреатам, а чемпіонові — ще й пам’ятний кубок вручили голова обласної організації ФСТ «Україна» Богдан Балабан і заступник голови обласної ради профспілок Микола Стадницький. Фінансову підтримку для проведення чемпіонату обласній організації ФСТ «Україна» надало управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

Б. БІЛОУС.

На фото: лауреати відкритого чемпіонату обласної організації ФСТ «Україна» з настільного тенісу Орест ГОРИНЬ, Микола БЛАЖЕНКО і Віталій ГОНЧАР разом з Богданом БАЛАБАНОМ після урочистої церемонії нагородження.

Фото Миколи СТАДНИЦЬКОГО