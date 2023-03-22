Випадкових успіхів не буває

Настільний теніс уже не перший рік є одним з улюблених видів у тернопільському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». Нещодавно його вихованці знову стали учасниками азартних спортивних баталій.

Вітаючи перед початком турніру учасників, начальник «Інваспорту» Віктор Федорчак і директор ДЮСШ Віктор Юзчишин від душі побажали, аби в традиційному чемпіонаті і під час відкритої відбіркової обласної дитячої спартакіади «Повір у себе», в якій візьмуть школярі 2008—2012 років народження, перемогли найсильніші.

Зрештою, так воно і сталося. Чемпіоном області цього разу став Іван Мельничук із Пилатківців Борщівської ТГ. Тільки переможцю поступилися учні Заліщицького навчально-реабілітаційного центру Степан Луб’янський та Артур Шевчук.

Учень останнього навчального закладу Олександр Шевчук став і переможцем спартакіади «Повір у себе». Інші ж місця на п’єдесталі дісталися учням Новосільської спеціальної школи Георгієві Шишкову і Віталієві Резніку. А суперечка у молодшій віковій групі дівчат завершилася тріумфом учениці цього ж навчального закладу Ірини Резнік, яка поступилася Марії Лазорик.

Переможці і призери нагороджені грамотами і медалями.

На фото: під час змагань.

Фото організаторів