І без пошти не обійтися

Взяття на облік, зняття з нього в контролюючих органах, а також внесення змін до облікових даних юридичних осіб, їхніх відокремлених підрозділів та фізичних осіб — підприємців здійснюється на підставі відповідних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. Без подання цими платниками будь-яких документів до контролюючих органів.

Передбачені Порядком обліку платників податків і зборів документи, а саме — заяви за формами №№1-ОПП, 1-РПП, 5-ОПП, 8-ОПП, подаються до контролюючих органів платниками податків, для яких законом установлені особливості їхньої державної реєстрації та які не включаються до ЄДР, та можуть бути направлені до контролюючого органу поштовим відправленням.

Порядком також установлено, що копії документів, які подаються разом із заявами відповідно до вимог, повинні бути засвідчені нотаріально або державним органом, який видав (зареєстрував) документи, здійснив реєстрацію незалежної професійної діяльності чи акредитував (зареєстрував, легалізував) платника податків.

Заява за формами №№1-ОПП, 1-РПП із позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку», заява за формою №17-ОПП та повідомлення за формою №20-ОПП можуть бути подані до контролюючого органу як поштовим відправленням, так і засобами електронного зв’язку платники податків, які уклали з контролюючим органом договір про визнання електронних документів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області