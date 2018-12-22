І на завершення року — вагомі перемоги

Наприкінці року, що минає, знову порадували вагомими досягненнями вихованці тернопільських регіонального центру і ДЮСШ «Інваспорт». Відзначилися як і під час міжнародних стартів, так і на всеукраїнській арені.

Коли не враховувати вагоме досягнення параолімпійського чемпіона Тараса Радя, який на першому етапі Кубка світу з лижних перегонів і біатлону у фінському Вуокатті завоював аж чотири срібні медалі, то передусім звертає увагу ще один тріумф співвітчизників на чемпіонаті Європи з футзалу серед спортсменів із вадами зору. В столиці Грузії Тбілісі збірній України з нашим земляком, заслуженими майстром спорту Богданом Бадлом у складі знову не було рівних серед команд Старого світу.

Вистачає серед вихованців тернопільського «Інваспорту» і справжніх богатирів. Інакше не скажеш після завершення в Одесі першого Кубка України з армспорту серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату і вадами зору. Після завершення турнірів на ліву і праву руку дві бронзові медалі виборов Микола Забіла, «золото» і «бронзу» — Сергій Юрійчук, третє місце — Василь Горобець, ще два третіх — Назарій Ворощук. А друге — Микола Божемський.

Окрасою ж не тільки виступу збірної Тернопільщини, а й усіх учасників змагань, стали досягнення кандидата в майстри спорту Володимира Гродзіка — атлета з ураженням опорно-рухового апарату, який неодноразово ставав переможцем і призером аматорських турнірів серед здорових спортсменів Тернопільщини. В Одесі підопічному заслуженого тренера України Івана Салука виявилося до снаги вибороти «срібло» в турнірі на праву руку, і «бронзу» — на ушкоджену при народженні ліву. Право зійти на верхню сходинку п’єдесталу пошани наш земляк із Борщівщини не зміг завоювати тільки через те, що в його ваговій категорії є ще один надзвичайно сильний рукоборець.

Окрім Івана Салука, з тернопільськими атлетами займаються також батько і син Олег із Віктором Юзчишиними та відомий у краї наставник із пауерліфтингу Ігор Лисий.

Нарешті в Ужгороді визначилися лауреати чемпіонату України з футзалу серед спортсменів з вадами слуху. Майстер спорту міжнародного класу Мирослав Танчик, який підхопив естафету свого колишнього наставника, заслуженого тренера України Ярослава Бойка, разом із підопічними виборов високе четверте місце в турнірі шістнадцяти команд. А в Кам’янському Дніпропетровської області, де завершився чемпіонат України з плавання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору, розумового і фізичного розвитку, змагалися троє наших земляків з ураженням опорно-рухового апарату. Для початку порадував учень Тернопільської ЗОШ №26 Антон Шиманський, який виборов «бронзу» на стометрівці вільним стилем і завоював четверте місце на удвічі коротшій дистанції, вперше виконавши норматив кандидата в майстри спорту.

Значно більше досвіду в кандидата в майстри спорту Богдана Котляра. Тож і медальний здобуток у нього вагоміший. У своєму класі інвалідності зміг завоювати повний комплект нагород — переміг на стометрівці вільним стилем, фінішував другим у комплексному плаванні на 150 метрів і третім — на двохсот метрівці вільним стилем. А ще — четвертим у плаванні на спині на 50 метрів, шостим — на аналогічній дистанції «кролем».

Іще ж один підопічний Ольги Федчишин тільки набувається досвіду виступів на всеукраїнській арені. Мова про учня Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру Сергія Ткачука. Фінішував десятим у коротких спринтах брасом і вільним стилем.

На фото: (вгорі) збірна України — чемпіон Європи з футзалу серед спортсменів із вадами зору; після церемонії нагородження в тернопільських рукоборців — відмінний настрій; наші земляки після завершення чемпіонату України з плавання.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»