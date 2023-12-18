Вікторія означає перемога!

Наприкінці першої декади грудня у місті Кам’янське Дніпропетровської області визначилися лауреати чемпіонату України з плавання серед осіб з інвалідністю. За нагороди сперечалися спортсмени з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку.

За честь тернопільського регіонального центру «Інваспорт» гідно постояла вихованка Тернопільської КДЮСШ №1 Вікторія Верех, яка змагалася серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Завоювавши у брасі на відрізках 50 і 100 метрів чемпіонські титули, підопічна наставника згаданої дитячо-юнацької спортивної школи Юрія Редькви стала кандидаткою в майстри спорту. А третю медаль — бронзову — Вікторія виборола у вирішальному запливі на 50 метрів батерфляєм.

На фото: Вікторія ВЕРЕХ і дві її відзнаки за перемоги.

Фото із соціальних мереж