Із турботою про дітей-сиріт

Напередодні Дня Святого Миколая співробітники податкової міліції разом із представниками громадської організації «Братерство сиріт України» навідалися з гостинцями до Новосільського обласного спеціального навчально-виховного комплексу Підволочиського району. В ньому перебуває більше ста вихованців, серед яких діти-сироти та позбавлені батьківського піклування.

Працівники інтернату роблять усе, аби зробити життя дітей яскравішим. Але їм складно здійснити це самотужки. Тому офіцери податкової міліції долучилися до ініціативи громадської організації «Братерство сиріт України» і вирішили розділити з ними турботу про дітей. Разом привітали вихованців із прийдешніми святами, передали солодощі, фрукти, а також привезли з собою необхідні в повсякденному побуті речі.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області